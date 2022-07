Frischgebackene Friseur-Gesellen ausgezeichnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 21. Juli wurden im Rahmen einer Lehrabschlussfeier in der Gewerblichen Schule Ravensburg die Gesellenbriefe an die frischgebackenen Gesellen im Friseur-Handwerk überreicht.

Zwölf Gesellen aus der Prüfung vom Sommer 2022 erhielten ihren Gesellenbrief: Yaneris Buchele von Bettina Susanne Maria Hierlemann in Ravensburg, Sezen Demirbas von Roswitha Kulig in Bad Wurzach, Edit Fekete von Alexandra Frater-Pabst in Weingarten, Ceylin Kaba von Andrea Rief in Bad Waldsee, Melissa Lang von Andrea Lang in Horgenzell, Laetitia Lexen von Bettina Susanne Maria Hierlemann in Ravensburg, Ronja Müller von Roswitha Kulig in Bad Wurzach, Sefa Özbolat von Fatma Örgün-Önümlü in Weingarten, Sascha Planger von Markus Herrmann in Ravensburg, Selin Teksan von Angela Reiner-Urlicic in Ravensburg, Kia-Maria Weiß von Kathleen Renz in Argenbühl und Angelina Karolina Wittke von Lorenz-Dominique Feßler in Leutkirch.

Aus der Prüfung Winter 2021/2022 erhielten zwei Gesellen ihren Gesellenbrief: Samantha Kontny von Hicham Chebli in Bad Wurzach und Elena Reichard von Claudia Rait in Leutkirch.