Frisch auf ihr Musici

In der Jahresversammlung des VocalCollegium Ravensburg e.V. wurde der Vorstand neu gewählt. Der wiedergewählte Vorsitzende Winfried Osswald gab einen Rückblick auf die zurückliegenden zwei Jahre, die von coronabedingten Einschränkungen geprägt waren.

Chorproben waren nur zeitweise und in kleinen Gruppen möglich und Auftritte mussten abgesagt werden. Besonders vermisst wurden die beliebten Probenwochenenden im Kloster Viktorsberg in Vorarlberg. Umso mehr freuen sich die Sängerinnen und Sänger darüber, jetzt wieder zusammen zu proben und die intensive stimmliche Schulung unter Anleitung von Chorleiter Rudolf F. Schadt fortführen zu können. Mit einem anspruchsvollen A-cappella-Programm soll das VocalCollegium bald wieder in Ravensburg zu hören sein. Weitere Informationen zum VocalCollegium unter www.vocalcollegium.de.