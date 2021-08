Firmengruppe Thommel unterstützt Missbrauchsopfer

Als Dankeschön für eine hohe Testbereitschaft erhielten die Mitarbeiter der Firmengruppe Thommel aus Ravensburg fünf Euro pro Kalenderwoche und abgegebenem negativen Corona-Test, welcher in einer zertifizierten Teststation durchgeführt wurde. So entstand die Idee, gemeinschaftlich auf den eigentlich winkenden Einkaufsgutschein zu verzichten und den Betrag zu Spenden. Mit einer Spendensumme von 620 Euro, welche durch die Belegschaft zusammengekommen ist, möchte die Firmengruppe Thommel den Verein Brennnesel unterstützen. Die Fachberatungsstelle Brennnessel mit Standorten in Ravensburg und Biberach bietet Hilfe und Beratung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die von sexualisierter Gewalt und Missbrauch betroffen sind oder es waren. Foto: Thommel