Friedlicher Protest in Ravensburg mit Zollstock und Grundgesetz

Klar Position bezogen gegen die Politik der Landes- und Bundesregierung, die mit Ausgangsbeschränkungen, Mindestabstandsregelungen und der beginnenden Maskenpflicht in Geschäften, Bussen und Bahnen der Ausbreitung des Sars-Cov2-Virus eindämmen will, haben die Teilnehmer einer Kundgebung am Samstag in der Ravensburger Innenstadt. Sie sorgen sich um die Einschränkungen der Grundrechte und fordern das sofortige Ende der Schutzmaßnahmen vor covid-19 im öffentlichen Leben. Die rund zweistündige Veranstaltung verlief friedlich, die in Mannschaftsbusstärke vor Ort anwesende Polizei sah sich nicht veranlasst, einzugreifen.

Kurz vor 15.30 Uhr postierten sich vor der Touristinformation am Marienplatz mehrere Demonstranten mit Schildern, auf denen Aufschriften wie „Wissenschaftlicher Diskurs statt Grundrechts-Ausverkauf“ oder „Kitas offen, RKI abschließen“ zu lesen waren. Sie brachten Zollstöcke mit und klappten diese auf, um den vorgeschriebenen Mindestabstand zu dokumentieren und formierten sich kurz darauf bis hinauf zur Durchfahrt der Stadtbusse vor dem Sparkassengebäude.

„Das Grundgesetz wird aktuell von unseren Volksvertretern mit Füßen getreten“, stellte ein Mann mittleren Alters zu Beginn seiner etwa 15-minütigen Rede vor den Versammelten fest. Seinen vollen Namen möchte Jürgen im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ später nicht preisgeben, nur so viel: Die erste Demo dieser Art, die von einer anderen Privatperson beantragt und bereits eine Woche zuvor in der Innenstadt hätte stattfinden sollen, sei von der Stadt nicht genehmigt worden.

Im zweiten Anlauf habe es dann schließlich geklappt, am Donnerstag signalisierte die zuständige Behörde grünes Licht, allerdings unter Auflagen. Jürgen zufolge zählten hierzu die Teilnehmerzahl von maximal 30 Personen und vor allem die Einhaltung des Mindestabstands der Teilnehmer während der Kundgebung.

In einem kurzen Exkurs durch einzelne Passagen des Grundgesetzes prangerte der Redner, der ohne Mikro oder Megafon sprach, die „massive Einschränkung der Grundrechte“ an. „Gerade unsere Kinder leiden unter den Maßnahmen. Sie haben keine Freunde zum Spielen und können nicht auf Spielplätzen toben. Mir fällt es schwer, ihnen das zu erklären“, so Familienvater Jürgen mit Blick auf die in Artikel 1 verbriefte „Würde des Menschen“.

Hart ins Gericht ging er mit der Aussage der Bundeskanzlerin, wonach es eine Rückkehr zur Normalität im öffentlichen Leben erst mit einem Impfstoff geben werde. „Eine Zwangsimpfung ist und bleibt Körperverletzung“, betonte Jürgen mit Verweis auf Grundgesetzartikel 2, der unter anderem die körperliche Unversehrtheit zum Gegenstand hat.

Gar nicht gut weg kam bei den Demonstranten die Berichterstattung inmitten der Corona-Krise. Alles werde „schön regierungskonform“ dargestellt, abweichende Meinungen von namhaften Virologen und Medizinern würden in den Massenmedien nicht abgebildet und sogar als Fake-News diffamiert.

Der Redner forderte eine „objektive, ehrliche und ausführliche Information“ in Zeiten der ausgerufenen Corona-Pandemie sowie eine „sofortige Beendigung der Corona-Maßnahmen“ und die „Rückkehr zum Grundgesetz mit den damit verbundenen Bürgerrechten“.

Ob der Veranstalter angesichts der schätzungsweise zehnmal so viel erschienenen wie ursprünglich gemeldeten Teilnehmer jetzt ein Problem bekäme, wusste Jürgen auf SZ-Nachfrage nicht. Dafür lobte er das Verhalten der Polizei. „Sie ist im Vorfeld uns gegenüber sehr zugänglich gewesen.“

Während Jürgen zu den Demonstranten sprach, regte sich unter den Teilnehmern so gut wie kein Widerspruch. Lediglich ein älterer Herr wollte zwischendurch wissen, was er gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu tun gedenke. „Wir haben keine erhöhten Werte bei den Todesfällen wegen Corona“, wurde ihm, mit Verweis auf die offizielle Statistik des Bundesamts, entgegengehalten.

Bevor die Veranstaltung, unter bestmöglicher Wahrung der Abstandsregelungen mittels Zollstock, in Einzel- und Gruppengesprächen ausklang, wurde ein bekanntes Volkslied über die Gedankenfreiheit angestimmt und gemeinsam gesungen. Ein Passant befand die Demo als längst überfällig: „Es scheint so zu sein, dass viele das Bedürfnis haben, sich über das Geschehen der vergangenen Wochen in unserem Land intensiv austauschen zu wollen.“