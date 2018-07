Friederike Majer gewinnt Bronze

Bei den Deutschen Judo-Einzelmeisterschaften der Männer und Frauen im baden-württembergischen Ettlingen waren die besten deutschen Judoka zu Gast. Rund 200 Kämpferinnen und Kämpfer nahmen teil, darunter Teilnehmer der Europa- und Weltmeisterschaften. Friederike Majer vom KJC Ravensburg gewann die Bronzemedaille in der Klasse bis 78 kg.

15 Teilnehmerinnen kämpften in dieser Gewichtsklasse in vier Pools um den Titel. In der Rangliste des Deutschen Judo-Bundes dieser Gewichtsklasse stand die KJC-Athletin auf Rang drei. Nach einem Sieg in der zweiten Runde über Julia Tilmanns, letztjährige Deutsche U-20-Meisterin und Drittplatzierte bei den Frauen, stand Majer im Halbfinale. Ihre Rivalin: Annika Heise aus Niedersachsen, Dritte der U-23-Europameisterschaft 2010. Beide Athletinnen kämpften um einen dominanten Griff. Heise nutzte ihre Körperlänge aus und warf Majer mit einem Uchi-mata ins kleine Finale.

Hier wartete Imke Schumann aus Niedersachsen auf die KJC-Kämpferin. Nach nur 47 Sekunden warf Friederike Majer ihre Rivalin mit einem Schulterwurf auf die Matte. Deutsche Meisterin bis 78 kg wurde Luise Malzahn aus Sachsen-Anhalt. Glücklich umarmte Majer ihre Ravensburger Heimtrainerin Christa Hoffmann. Nach dem ersten Landesmeistertitel der unter Elfjährigen im Jahr 2000 verbuchte Friederike Majer Erfolg um Erfolg mit dem Ziel, einmal auf deutscher Ebene zu kämpfen. 2006 war es erstmals so weit. Majer belegte Platz fünf bei den Deutschen U-17-Meisterschaften. 2009 erkämpfte sie sich sowohl bei den Deutschen Meisterschaften der unter 20-jährigen als auch bei den Frauen Bronze. 2010 belegte das damals 19-jährige Judo-Talent den fünften Platz bei der DM der Frauen und wurde deutsche Hochschulmeisterin.

Für die inzwischen 20-jährige KJC-Athletin ist die Bronzemedaille 2011 ihre vierte Medaille bei Deutschen Meisterschaften. Majer, die an der Universität Tübingen im dritten Semester Biologie, Englisch und Sport studiert, ist als erfolgreiche D-Kader-Athletin in der Spitzensportförderung der Uni Tübingen. Dort wird ihr geholfen, Studium und Trainingszeit zu koordinieren.