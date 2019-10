Frieder Wurm ist seit 25 Jahren im Ravensburger Gemeinderat

Seit 1994 sitzt Frieder Wurm für die CDU-Fraktion im Gemeinderat der Stadt Ravensburg. Dafür dankte ihm nun Oberbürgermeister Daniel Rapp in der Sitzung. das teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Wurm ist unter anderem Mitglied im Ältestenrat, im Werksausschuss, im Ausschuss für Umwelt und Technik und in den Betriebsausschüssen des Betriebshofes und der Städtischen Entwässerungseinrichtungen. Als Architekt sei er an den entscheidenden Stellen engagiert und bringe seinen Sachverstand und sein technisches Wissen mit ein, wird Rapp in dem Schreiben zitiert. Er sei Fachmann bei allem, was mit Bau, Wohnraumplanung und Architektur zu tun hat. Ruhig, unaufgeregt und sachlich fundiert bereichere er als Architekt den Gemeinderat mit seinem Sachverstand. Dabei merke man ihm seinen parteipolitischen Hintergrund nicht an, so der OB weiter.

Als Anerkennung für sein langjähriges Wirken überreichte ihm OB Rapp eine Ehrenurkunde und ein persönliches Geschenk.