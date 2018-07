Fridi Miller spricht Todesdrohung gegen Oberbürgermeister aus

Der Sindelfinger Oberbürgermeister Bernd Vöhringer wird seit Dienstag von einem Leibwächter beschützt. Der Grund: Vöhringer ist von Fridi Miller, die auch in Ravensburg als Oberbürgermeisterin kandidiert hatte, in einem Video massiv bedroht worden. Das berichtet die „Stuttgarter Zeitung“.

Demnach hat Miller, die gegen Vöhringer bei der OB-Wahl angetreten war, in einem über Facebook verbreiteten Video ihre „russischen, polnischen und arabischen Freunde“ dazu aufgerufen, gegen den Rathauschef vorzugehen. Darin äußerte sie laut dem Medienbericht auch Tötungsabsichten. Das Video ist inzwischen nicht mehr zu sehen.

Die Stadt Sindelfingen hat die Drohungen nach eigenen Angaben sehr ernst genommen und einen privaten Sicherheitsdienst für Bernd Vöhringer engagiert. Das Ordnungsamt hat zudem ein Annäherungsverbot erteilt: Miller muss zum OB mindestens 20 Meter Abstand halten. Auch die Polizei wurde eingeschaltet. Sie hat das Video ausgewertet und ein Ermittlungsverfahren wegen „Bedrohung und Anstiftung zu einer Straftat“ eingeleitet.

Bernd Vöhringer (Foto: dpa)

Miller, selbst ernannte „Aufdeckungspolitikerin“ war im März auch in Ravensburg gegen Oberbürgermeister Daniel Rapp angetreten. Gegen den Ausgang der Wahl hat sie Einspruch eingelegt, das Verfahren läuft noch. Zuletzt hatte sich die Dauerkandidatin, die sich zum Ziel gesetzt hat, „Verwaltungen lahmzulegen“, in Fronreute erfolglos Bürgermeister Oliver Spieß herausgefordert.

Millers Einspruch gegen die OB-Wahl in Sindelfingen war vergangene Woche in letzter Instanz abgelehnt worden.

Kandidatin Fridi Miller hat wie angekündigt gegen das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl in Ravensburg geklagt.

Schon mal über eine Veränderung nachgedacht? Wie wäre es zum Beispiel, wenn Sie sich zur Bürgermeisterwahl aufstellen lassen würden? So schwierig ist das nicht. Das beweisen gerade zwei Kandidaten in Blaubeuren. Fridi Miller und Karl Scherm treten hier nämlich gegen den Amtsinhaber an. Auf der einen Seite erschreckend, wie einfach man auf den Stimmzettel kommt. Auf der anderen Seite aber auch schön, dass in unserer Demokratie so etwas möglich ist.