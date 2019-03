Fridays For Future - das ist der Klimaprotest in der Region

Tausende Schüler sind am Freitag auf die Straße gegangen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. In der Region hat es unter anderem Demonstrationen in Ravensburg, Leutkirch, Wangen, Isny, Biberach, Ulm, Laupheim, Heidenheim, Tuttlingen, Aalen und Lindau gegeben.

Allein in Lindau haben mehr als 500 Schüler mehr Engagement für Klimaschutz gefordert. Dabei haben die Organisatoren durchaus auch kritisiert. So reagieren sie auf den Gegenwind.

In Ravensburg sprechen die Organisatoren von 1700 Teilnehmern, die Polizei von etwa 800. Bei Regen zogen die Teilnehmer für eine Kundgebung auf dem Marienplatz (Video).

In Wangen sollen bis zu 500 Teilnehmer (Fotos) auf den Beinen gewesen sein. In Leutkirch nahmen laut Polizei etwa 400 Demonstranten teil. Neben einzelnen Erwachsenen nahmen an der von Schülern organisierten Demonstration hauptsächlich Schüler teil, die dafür die Schule schwänzen mussten.

In Aalen gingen 250 Teilnehmer auf die Straße. Die Frage, ob dies ein Verstoß gegen ihre Pflichten ist, haben die Aalener Schüler auf Plakaten an diesem Freitag gleich schriftlich beantwortet: „Wir schwänzen nicht, wir kämpfen“, stand darauf zu lesen.