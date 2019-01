Freundschaftspflege mitten im Brexit-Chaos

Eine Delegation aus Ravensburg hat die Partnerstadt Rhondda Cynon Taf in Großbritannien besucht und die Beziehung nach Wales noch enger geknüpft. Künftig will die Volkshochschule Ravensburg mit dem Life Long Learning Center (Zentrum für lebenslanges Lernen) in Rhondda Cynon Taf zusammenarbeiten. Ob das in Zeiten des Brexit, dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU, eine gute Idee ist?

Die Geschäftsführerin der Volkshochschule, Silke Pfaller, hat den Wunsch zur Zusammenarbeit vor einiger Zeit entwickelt, als sie einen „Fachtag Internationales“ des VHS-Verbandes besucht hat. Dort erfuhr sie, dass auch Volkshochschulen am Erasmus-Programm, einem Förderprogramm der Europäischen Union zum Austausch im Bildungsbereich, teilnehmen können. Die Volkshochschule habe vor allem durch Fremdsprachenkurse und wegen ihrer Schüler aus aller Welt ein hohes Interesse an internationaler Zusammenarbeit.

Um Partnerakademien zu finden, ist sie auf die Stadt zugegangen, die ohnehin schon Kontakte zu sieben Partnerstädten pflegt. „Ich bin froh und dankbar, dass die Stadt mich diese Plattform nutzen lässt“, sagt Pfaller. „Wir waren sehr willkommen durch die langen und guten Beziehungen.“ Sie will die Kontakte für die länderübergreifende Zusammenarbeit in der Erwachsenenbildung nutzen. Im Herbst hat Pfaller Kooperationsverträge mit Bildungseinrichtungen in Rivoli (Italien) und Montélimar (Frankreich) geschlossen. Vor wenigen Tagen wurde ein dritter Vertrag in Rhondda Cynon Taf unterschrieben.

Jetzt müsse die Absichtserklärungen mit Leben gefüllt werden. Dazu stellt Pfaller einen Förderantrag bei der EU, über den voraussichtlich im Mai entschieden wird, wie sie sagt. Sie würde gerne Dozenten an die Partnerakademien entsenden, damit sie dort hospitieren und internationale Lehrerfahrung sammeln. Davon erwartete sie sich Vorteile für die VHS: „Da kommt dann jemand mit neuer Motivation und erweitertem Horizont zurück.“ Die Dozenten seien sehr interessiert. Auch die Video-Übertragung von Kursen sei beispielsweise denkbar.

Doch es gibt ein Problem: Der Brexit schwebt wie ein Damoklesschwert über den neu geknüpften Banden. Die Verantwortlichen bei der EU können nach Pfallers Angaben nicht sagen, wie das Vereinigte Königreich an einem Erasmusvertrag beteiligt sein kann, wenn es zum Brexit kommt. Aber ohne Erasmusvertrag kein Fördergeld für den Austausch. „Das ist schon eine unsichere Angelegenheit wegen des Brexit“, sagt Pfaller.

Zur kleinen Reisegruppe, die nach Rhondda Cynon Taf gereist ist, gehörte auch Heike Engelhardt, zweite Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins Die Brückenbauer. Engelhardt hält den Zeitpunkt für die Vertiefung der Beziehungen nach Wales gerade wegen des Brexit für richtig.

Sie hat den Eindruck gewonnen, dass viele Briten nicht gut über den Brexit informiert waren. „Viele junge Briten sind verzweifelt, weil sie jetzt merken, was der Brexit bedeutet“, sagt Engelhardt. Beim Besuch des Parlaments in Cardiff habe sie an einer Pinnwand Wünsche Jugendlicher nachlesen können. „Sie haben Sorge, wie es mit ihrer Zukunft weitergeht, wenn Großbritannien die EU verlässt.“ Mehrfach habe sie bei der Reise den Wunsch nach einem zweiten Referendum gehört, in dem für den Verbleib in der EU gestimmt werden könnte.Für Engelhardt steht fest: „Wir lassen uns unsere Freundschaft nicht von der großen Politik kaputt machen.“ Aber auch sie sieht, dass es schwieriger wird, Gelder für die Partnerschaft und Austausche zu bekommen, wenn Großbritannien den Austritt vollzieht. Ob es dazu am Ende kommt, sei derzeit aus ihrer Sicht unberechenbar. Auch ein Brexit müsse nicht gleich das Aus der Beziehungen bedeuten: „Wir werden den Kontakt in irgendeiner Form sicher aufrechterhalten.“