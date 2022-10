Nach zweijähriger Pause findet am Samstag, 8. Oktober, ab 19 Uhr wieder ein Freundschaftsfest der Nationen in der Festhalle Weißenau, Bahnhofstraße 5, in Ravensburg statt. Dort erwarte die Besucher ein vielfältiges Kulturprogramm mit Tanz- und Folkloregruppen, so die Stadt Ravensburg, die das Fest veranstaltet.

Manne Lucha, Minister für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg wird ein Grußwort sprechen. Musikalisch umrahmt wird das Freundschaftsfest der Nationen durch die Musikgruppe "Balkan Beat" aus Ulm. Für das leibliche Wohl gibt es Spezialitäten aus Bosnien-Herzegowina, China, Kroatien, Thailand, Togo sowie der Türkei. Die Moderation des Freundschaftsfestes übernimmt Rajif Begic vom Kulturverein Bosna Ravensburg. Der Eintritt ist frei.