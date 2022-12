Freude ist teilbar

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Traditionell trifft sich die Schulgemeinschaft der Grundschule Neuwiesen an den vier Montagen vor Weihnachten im Schulhof. Das kleine Lagerfeuer im Feuerkorb ist vorbereitet und löst stets große Freude bei allen aus. Schnell ist ein großer Kreis gebildet. Gerade die Erstklässlerinnen und Erstklässler freuen sich über die große Runde und erhalten stets den Vortritt. Dann wird gesungen, die ganzen Klassiker der Adventszeit, begleitet auf der Gitarre einer Kollegin. Manchmal gibt es kleine Adventsspiele von einzelnen Klassen, kleine Reime oder Gedichte.

Der lebendige Adventskalender, Vorleseaktion von Eltern an der Neuwiesen, Adventskaffees und Adventsfeiern bereichern die Zeit im Schulhaus. Große Holzsterne werden bemalt und verziert, sehr gern nehmen unsere ersten Klassen an der Aktion der Kinderstiftung teil und ziehen mit diesen an einem Tag durch die Stadt. Dieses Jahr wurde ein wundervoller Tannenbaum auf dem Gespinstmarkt bestückt, die Kinder durften dabei mit einem Hubsteiger des Bauhofs sogar ganz bis nach oben fahren – wer wollte. Anschließend gab es sogar noch Zopf und Kinderpunsch.

Freude bereitet der Besuch des Nikolaus, manchmal huscht er vor lauter Geschäftigkeit nur durch die Flure und hinterlässt prall gefüllte Tüten mit Briefen von ihm. Tüten, Päckchen, gefüllte weihnachtlich dekorierte Schuhkartons wurden in den letzten Wochen aber auch von der Schulgemeinschaft Neuwiesen für andere „gepackt“. Zuerst wurde die Päckchenaktion des Ladies Circle mit 68 Päckchen unterstützt, 30 gemalte und schön verfasste Briefe (Aktion „Kinder malen für ältere Menschen“) wurden versendet, eine Klasse hat gebacken und gebastelt und besucht ein Altersheim und zu guter Letzt wurden mit Fahrradanhängern, Bollerwagen und großen Umhängetaschen 70 Schuhkartons zum Tafelladen gebracht. So ist erlebte Freude – teilbar.