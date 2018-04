Fremder schlägt mehrfach ins Gesicht

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich in der Nacht zum Samstag gegen 2.50 Uhr in der Marktstraße ereignete. Laut Zeugen war ein 27-jähriger, erheblich unter Alkoholeinwirkung stehender Mann auf der Straße offensichtlich grundlos mehrmals ins Gesicht geschlagen worden. Als eine Zeugin hierauf dazwischen ging, flüchtete der Täter so die Polizei in ihrem Bericht mit zwei weiteren unbekannten Personen. Der Geschädigte klagte zwar über Schmerzen, benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung.