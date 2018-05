Freiwilligenagentur öffnet im März

Die Freiwilligenagentur eröffnet am 1. März in den ehemaligen Rathausarkaden. Eigentlich hätte der Glaskubus schon im Herbst vergangenen Jahres fertig werden sollen. Doch bei dem Bau kam es zu Verzögerungen. Die Stadt nennt zwei Gründe hierfür: „Das Projekt war wegen des Denkmalschutzes und der Besonderheit, dass es bisher Außenbereich war, eine größere Herausforderung“, so Pressesprecher Alfred Oswald.

Die Freiwilligenagentur Ravensburg ist eine Kontakt- und Informationsstelle im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements. Hier werden ehrenamtliche Dienstleistungen von Menschen jeden Alters mit unterschiedlichen Begabungen, Kenntnissen und Bedürfnissen an derzeit 70 Einrichtungen und Organisationen vermittelt. Eine weitere Aufgabe der Freiwilligenagentur Ravensburg ist die Förderung und Anerkennung des Ehrenamtes.