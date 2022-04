Freiwillig engagiert im Waldkindergarten HirscheckFreiwillig engagiert im Waldkindergarten Hirscheck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ravensburg - Nach ihrem Abitur wollte Lina Köpf die Zeit bis zur Aufnahme eines Studiums sinnvoll nutzen. So entschied sich die engagierte Pfadfinderin für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr im Waldkindergarten Hirscheck der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. in Ravensburg. „Viele junge Menschen nutzen das Freiwillige Jahr, um Zeit für Entscheidungen zur Berufs- und Studienwahl zu gewinnen“, sagt Heidi Lindel, Leiterin der Johanniter-Waldkindergärten in Ravensburg. „In dem Jahr lernt man viel über sich selbst, es fördert die persönliche Weiterentwicklung, da man Verantwortung übernimmt und sich selbst aktiv in die Gesellschaft einbringen kann“, sagt Lindel. Die Erfahrung, eigene Ideen zur Umsetzung zu bringen, machte auch die 20-jährige Lina Köpf.

Beim Spielen entdeckten die Kinder ein großes Erdloch auf dem Gelände des Waldkindergartens. „Ich war selbst neugierig, ob und von wem der Bau bewohnt sein könnte“, berichtet die Freiwillige. So startete Köpf ein Projekt, bei dem sie Naturpädagogik und digitales Lernen verknüpfte. Von ihrem Vater lieh sie sich eine nachtaktive Wildkamera, die sie in der Nähe des Bauwagens installierte. Auf einem Tablet wertete Köpf das Filmmaterial dann nach einer Woche gemeinsam mit den Kindern aus: Rehe, Hasen und Füchse wurden mit großer Aufregung von den Kindern auf dem Bildschirm entdeckt. „Dann kroch plötzlich ein großer Dachs aus dem Bau. Da waren nicht nur die Kinder überrascht, wer in direkter Nachbarschaft zum Waldkindergarten lebt“. Die Mitarbeit im Waldkindergarten habe Köpf darin bestärkt, dass ihr die Arbeit mit Kindern liegt. Nach dem Freiwilligen Jahr kommt ein Lehramtsstudium für sie in Frage.

Derzeit gibt es eine freie Stelle für das FÖJ im Waldkindergarten Hirscheck, die ab September zu besetzen ist. Die Bewerbungsphase dafür läuft und Interessierte können sich bei Heidi Lindel melden, telefonisch unter 0173 9501446 oder per Mail an Heidi.Lindel@johanniter.de.

