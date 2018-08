Freitickets für den Affenberg zu gewinnen

Berberaffen hautnah erleben können die Gewinner unserer heutigen Sommerzeit-Verlosung. Im Lostopf sind nämlich fünfmal zwei Eintrittskarten für den Affenberg in Salem. Ein Rundweg führt die Besucher mitten durch das Heimgebiet von über 200 Berberaffen. Diese leben völlig frei in einem 20 Hektar großen Waldgebiet – fast wie in freier Wildbahn. Die Affen dürfen mit speziell zubereitetem, gratis ausgeteiltem Popcorn gefüttert werden. Geschulte Mitarbeiter geben Auskunft und machen mehrmals am Tag kleine Fütterungen mit Erläuterungen für die Zuschauer.

Wer die Affen ausgiebig bewundert hat, kann sich anschließend anderen Tieren zuwenden. Denn zum Affenberg gehört auch eine Storchenstation. Hier erlebt der Besucher eine beeindruckende freifliegende Storchenkolonie aus nächster Nähe. Während der moderierten Storchenfütterung erfährt er viel Wissenswertes über den Storch. Dies ist eine prima Möglichkeit um Jung und Alt nicht nur für den Storchenschutz, sondern auch für den Naturschutz allgemein zu interessieren. Auch ein Damwildgehege gehört zum Affenberg. In der weitläufigen Anlage lebt ein kapitaler Damhirsch mit etwa zwanzig Hirschkühen und Jungtieren. Diese eleganten, geschmeidigen Tiere sehen im Sommer, wenn ihr Fell voll weißer Tupfer ist, besonders attraktiv aus. Auch hier können die Besucher den täglichen Fütterungen beiwohnen.