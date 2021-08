Freiluft-Museumstreffen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Als Förderverein des Museums Humpis-Quartier hält die Museumsgesellschaft Ravensburg e.V. üblicherweise ihre Versammlungen in dessen Innenhof ab. Das Vorstandsgremium entschied sich in diesem Jahr für eine coronakonforme und zugleich rechtssichere Versammlungsvariante und fand im Innenhof des benachbarten Wirtschaftsmuseums freundliche Aufnahme. Zu Beginn bedankte sich die bisherige und wiedergewählte Vorsitzende Ingrid Staudacher beim „Hausherren“ Christian von der Heydt für die Überlassung des Innenhofes mit seinem besonderen Flair. Der Verein zählt rund 350 Mitglieder, ca. zehn Prozent folgten der Einladung zu dieser Freiluftveranstaltung. Um die Kontaktzeiten möglichst kurz zu halten, waren alle Tätigkeitsberichte zusammen mit der Einladung den Mitgliedern schriftlich vorgelegt worden. In der Versammlung bestand dann die Möglichkeit zur Aussprache über die Berichte. Im Pandemiejahr 2020 und in den ersten Monaten des Jahres 2021 waren auch das Humpishaus, die museumspädagogischen Werkstätten, die Humpisbühne und der Laden Trödel & Antik immer wieder vom Lockdown betroffen. Trotzdem ist es dem Verein gelungen, das Vereinsleben einigermaßen aufrecht und die wirtschaftliche Situation stabil zu halten.

Turnusgemäß standen Neuwahlen von Vorstand und Kuratorium an. Die Wahlleitung übernahm Vereinsmitglied Heike Engelhardt. Das bisherige Vorstandsteam Ingrid Staudacher (Vorsitz), Anne Merkt, Elsbeth Rieke (jeweils Stellvertreterinnen), Michael Gresens (Finanzen) und Angelika Rückstieß-Vollmer (Humpisbühne und Schriftführung) wurden einstimmig wiedergewählt. Die 13 Kuratoriumsmitglieder kandidierten wieder und wurden ebenfalls einstimmig gewählt. Diesem Gremium gehören Maria Ballarin, Dr. Peter Eitel, Susanne Hölzer, Cordula Jans, Markus Labor, Werner Merkt, Hans Necker, Hans R. Rieß, Joachim Scheible, Christoph Stehle, Renate Waizenegger, Christof Wild und Herbert Stoll an.