Freilichtheatersaison am Theater Ravensburg beginnt

Das Theater Ravensburg startet am Freitag, 18. Juni, in seine diesjährige Freilichttheatersaison. Im Theaterhof zeigt es „Schwarz ist meine Lieblingsfarbe“ mit Markus Hepp und Michael Moravek, wie das Theater mnitteilt. Die beiden Künstler haben sich für ihr Programm mit Bernard Malamud einen der grossen jüdisch-amerikanischen Autoren des letzten Jahrhunderts und Lieblingsschriftsteller und Vorbild von Jack Kerouac ausgesucht. Seine Geschichten erzählen mit leiser Ironie und trockenem Humor von afro-amerikanischen Engeln und schwarzen Vögeln, die jiddisch sprechen und mit Antisemitismus zu kämpfen haben, heißt es in der Mitteilung weiter. Singer- und Songwriter Michael Moravek spielt und singt eigens geschriebene Songs und Schauspieler Markus Hepp liest die Stories und tanzt.

Weiter geht es am Samstag, 19. Juni, mit einem tragikomischen Abend von und mit Bernd Wengert mit dem Stück „Männerhusten“. Am Ende bleibt die Erkenntnis: Was ist das Leben ohne die Liebe und die Kunst. Auf der Opem-Air-Bühne des Theaters gibt es dann am Donnerstag, 24. Juni, und Freitag, 25. Juni, Improvisationstheater mit Alex Niess, Jutta Klawuhn und Walter Metzger. Die drei Improvisationsprofis liefern nach Vorgaben aus dem Publikum Improvisationskunst ab, so die Mitteilung weiter.

Mit „Surfen durch die Wechseljahre - die nächste Welle kommt bestimmt“ wollen am Samstag, 26. Juni, Jutta Klawuhn und Sabine Essich das Publikum in ihren Bann ziehen. Die Sängerin Sabine Essich und die Schauspielerin Jutta Klawuhn nehmen sich in ihrem neuen Programm erneut der „Wechseljahre“ an und machen sich einen Spaß daraus.

Jutta Klwawuhn und Bernd Wengert zeigen von Donnerstag, 1. Juli bis Samstag 3. Juli die neue Theaterproduktion „Alte Liebe“ von Elke Heidenreich, in der sich Lore und Harry laut Pressemitteilung schnoddrig-stichelnd, berührend und komisch durch ihren Ehe-Alltag kämpfen, um schließlich ihre alte Liebe zueinander neu zu entdecken.

Die Theaterproduktion „African Queen“ nach dem Film von John Huston steht ab Samstag, 10. Juli, bis Ende Juli auf dem Programm. Im Kriegsjahr 1914 versorgt der raubeinige Mechaniker und Gelegenheitskapitän Charlie Alnutt mit seinem veralteten Dampfboot „African Queen“ Dörfer an den Flüssen Deutsch-Ostafrikas, wie es in der Beschreibung des theaters heißt. Als bei Ausbruch des ersten Weltkriegs eine britische Missionarsstation von deutschen Soldaten zerstört wird, nimmt er eine Überlebende an Bord: Rose Sayer. Es spielen Ana Schlaegel, Tobias Bernhardt, Marco Ricciardo, Jörg Holzschuh.