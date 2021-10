Freie Plätze in Ravensburg für den Hauptschulabschluss

Das Projekt „Läuft?!“ steht jungen Menschen in schwierigen Lebenssituationen mit Rat und Tat zur Seite und bietet erneut ein Schulprojekt an. Die Vorbereitung auf die Schulfremdenprüfung zum Hauptschulabschluss im Sommer 2022 ist gestartet. Laut Veranstalter gibt es hierfür noch freie Plätze.

Der Unterricht findet an zwei Vormittagen in einer Kombination aus Präsenztag und Online-Einzelcoaching statt. Dienstags von 8.30 bis 11.45 Uhr ist Präsenzunterricht in den Räumlichkeiten in Ravensburg. Zusätzlich gibt es noch Online-Einzelunterricht an einem zweiten Wochentag.

Die Teilnahmevoraussetzungen: ALG-II-Anspruch, kein Schulabschluss, keine Schulpflicht mehr, Alter unter 25 Jahre sowie gute schriftliche und mündliche Deutschkenntnisse.