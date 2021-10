Freie Plätze beim Ravensburger Kinderherbst

(sz) - Der Ravensburger Kinderherbst verspricht ein buntes Ferienprogramm. Bei mehr als 20 Veranstaltungen ist für jeden Geschmack etwas dabei, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung Ravensburg. Konzerte, Führungen, Lesungen, Workshops und Theateraufführungen – all das wird für Kinder von drei bis zwölf Jahren geboten. Mit dabei sind unter anderem das Stadtorchester Ravensburg mit ihrem Lauschkonzert, die Kinderstadtführungen durch Ravensburg oder das Museum Ravensburger mit nachhaltigen Bastelworkshops, und in der Stadtbücherei gibt es einen digitalen Escape Room, Musiktheater im Konzerthaus, Aufführungen in Ottokar's Puppentheater und im Figurentheater. Im Museum Humpis-Quartier gibt es historische Führungen nur für Kinder sowie einen Workshop, bei dem die Kinder Museumsforscher werden. In den Ateliers im Kunstmuseum werden die Kinder selbst zu Künstlern, im Theater Ravensburg gibt es Theaterkurse auf der Bühne. Die Angebote haben nur ein begrenztes Kartenkontingent, einige Veranstaltungen sind bereits ausgebucht. Daher lohnt es sich, die Karten im Vorverkauf zu ergattern oder sich gleich für einen der Workshops anzumelden. Weitere Informationen auf der Homepage der Stadt Ravensburg unter www.ravensburg.de/kinderherbst.