Freie Plätze beim Ferienprogramm

Die Angebote des Ravensburger Kinderferienprogramms laufen auf Hochtouren – trotz Corona habe eine abwechslungsreiche Angebot für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen zusammengestellt werden können, teilt die Stadtverwaltung mit. Ziel der Organisatoren sei es, den Kindern und Jugendlichen so ein Stück „Normalität“ in der Sommerferienzeit zurückzugeben. Für die restlichen Ferientage gebe es noch freie Plätze bei einzelnen Angeboten. Diese können im Internet unter www.ravensburg.de abgerufen werden (einfach unter der Suchfunktion das Stichwort „Ferienprogramm“ eingeben). Nachmeldungen für diese Programmpunkte nimmt das Amt für Schule, Jugend und Sport, Telefon 0751 / 82414 oder per E-Mail an ferienprogramm@ravensburg.de, entgegen. Foto: Stadt Ravensburg