Freie Lehrstellen gibt’s noch genug

Auch für das im September beginnende Ausbildungsjahr 2021/22 gibt es noch freie Lehrstellen. Von Einzelhandelskaufleuten, Gastronomie- und Hotellerie-Fachkräften über Mechatroniker und Anlagenführer bis hin zu Verkäufern, Berufskraftfahrern und anderen suchen Unternehmen in der Region Bodensee-Oberschwaben noch Nachwuchskräfte. Dies teilt die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben mit.

Rund 25 Firmen aus den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen sowie dem Bodenseekreis präsentierten am Donnerstagnachmittag an Infoständen auf dem Parkplatz der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) in Weingarten ihre aktuellen Ausbildungsplatzangebote. Veranstaltet wurde die Lehrstellenbörse von der IHK gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg und der Handwerkskammer Ulm.

„Wir haben alle Firmen, die uns noch offene Lehrstellen für dieses Jahr gemeldet hatten, angeschrieben“, berichtete IHK-Ausbildungsberater Clemens Besenfelder. Die Veranstaltungskooperation mache Sinn, da bei der Agentur für Arbeit alle offenen Ausbildungsstellen gemeldet würden und IHK sowie Handwerkskammer nah dran an den Unternehmen seien.

Allein für Ravensburg gebe es noch 300 bis 400 offene Lehrstellen in nahezu allen Branchen, bestätigte Roswitha Lauinger von der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg. „Auch noch völlig unentschlossene Jugendliche können sich an uns wenden. Wir finden gemeinsam mit ihnen eine für ihre persönlichen Bedürfnisse passende Ausbildung“, sagte sie. Viele freie Ausbildungsstellen verzeichne auch das Handwerk noch, vermeldete Jenny Kwittung von der Handwerkskammer Ulm. Die Angebotspalette sei groß, in nahezu allen Bereichen suchten Handwerksbetriebe noch für dieses Jahr Nachwuchskräfte. Die Attraktivität des Handwerks habe sich in der Corona-Pandemie gezeigt, betonte sie. „Handwerksberufe sind krisensicher und systemrelevant.“ Die Handwerkskammer sei nah dran an den Betrieben und helfe Jugendlichen gern bei der Suche nach dem richtigen Ausbildungsplatz.