Fredy Huckenbeck trainiert den TSV Heimenkirch

Fredy Huckenbeck ist zurück beim Fußball-Bezirksligisten TSV Heimenkirch. Er tritt die Nachfolge des in dieser Woche überraschend entlassenen Trainergespanns Daniel Feistle/Benjamin Limberger an.

Huckenbeck ist ganz und gar kein Unbekannter in Heimenkirch. Denn dort war er bereits jahrelang Trainer, stieg unter anderem mit der ersten Mannschaft in die Landesliga auf. Zuletzt war Huckenbeck beim FC Wangen in der Jugendabteilung tätigt.