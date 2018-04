Fraunhofer-Institut siedelt sich in Ravensburg an

Die Region Ravensburg wird zu einer Hochburg von Technologie und Forschung: Weil das Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen INT großes Zukunftspotenzial in dem Standort sieht, lässt es sich jetzt in der Ravensburger Nordstadt nieder. Gemeinsam mit der Hochschule Ravensburg-Weingarten und mit der Unterstützung von Stadt und Landkreis eröffnet die Forschungsorganisation ein Kontaktbüro im Innovationszentrum kup in der Parkstraße 40.

„Ravensburg und seine Umgebung sind besetzt mit hochtechnologischen Unternehmen und haben gleichzeitig eine sehr gute Hochschullandschaft“, beschreibt Michael Lauster, Leiter des Fraunhofer INT, die Vorzüge der Stadt. „Das ist für uns der Anziehungspunkt schlechthin“, meint er.

Aufwarten könne das Fraunhofer INT, das sich zu einem Drittel aus öffentlichen Geldern und zu zwei Dritteln aus Auftragsforschung finanziert, mit einem breiten Forschungsspektrum, so Lauster. Rund 50 Bereiche deckt das Fraunhofer INT seinen Worten zufolge ab. „Für jede Frage gibt es den passenden Experten“, wirbt der Institutsleiter. „In Sachen Digitalisierung und Industrie 4.0. ist das Fraunhofer INT genau der richtige Ansprechpartner.“

Wie sieht die Zukunft aus?

Kurz gefasst lautet das Ziel: den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Praxis ausbauen. Ein enger Kooperationspartner stellt hierbei die Hochschule Ravensburg-Weingarten dar. Gemeinsam wollen sich die Einrichtungen hochaktuellen Fragen widmen - zum Beispiel, welche Technologien künftig relevant sein werden, wie sich Geschäftsmodelle verändern werden und wie sich die Forschungsergebnisse in die Praxis umsetzen lassen. Geplant ist zudem, Gründer zu unterstützen, die von der Hochschule heraus in die Start-up-Szene einsteigen möchten.

„Für uns ist das eine wissenschaftliche Aufwertung“, freut sich Peter Philippi-Beck von der Fakultät Technologie und Management an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Wie er sagt, bekämen die Studenten dadurch einen Zugang zu neuen Technologietrends und zu Methoden, wie diese zu erkennen sind. Daneben hätten sie vermehrt die Möglichkeit, ihre Abschluss- oder Doktorarbeiten in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer INT zu schreiben. „Das ist ein Adelsschlag für die Hochschule, denn das Fraunhofer-Institut ist normalerweise nur an Universitätsstandorten zu finden“, meint Thomas Spägele, Rektor der Hochschule Ravensburg-Weingarten.

Von dem Projekt, das im Juni offiziell startet und auf Dauer angelegt ist, sollen die hiesigen Unternehmen stark profitieren. Vor allem die kleinen und mittelständischen Betriebe gelte es mit der Beratung zu erreichen, sagt Hans-Joachim Hölz von der Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft des Landkreises Ravensburg. „Wir wollen Unternehmen sensibilisieren, die keine eigene Kapazität für Entwicklung und Innovation haben“, beschreibt Hölz. „Denn wenn sie sich nicht rechtzeitig positionieren, laufen sie Gefahr, dem Veränderungsdruck zu unterliegen und nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein.“