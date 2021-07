Frauenpower!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das gab es noch nie in der 57-jährigen Geschichte des Rotary Clubs Ravensburg: an der Spitze des Service Clubs stehen für ein Jahr drei Frauen. Barbara Wolf, Inhaberin der Firma Tafelblatt, löst Amtsgerichtsdirektor Matthias Grewe als Präsidentin ab. Vizepräsidentin ist die Ravensburger Unternehmerin Gudrun Lohr-Kapfer und als Sekretär zuständig für die interne Kommunikation der 82 Clubmitglieder ist Aenne Gianmoena. Wie die neue Präsidentin mitteilte, will der Ravensburger Club in diesem Jahr verstärkt den Distrikt bei der Förderung von Umweltprojekten unterstützen. Dazu zählt beispielsweise die Wiederverwässerung von Mooren. Nach einem Jahr Corona-bedingter Pause hofft der Club, wie früher die beliebte Himmlische Backstube mit Plätzlebacken für Kinder während der Adventszeit auf dem Marienplatz durchführen zu können. Das vor einem Monat vor dem Waaghaus aufgestellte Bronzerelief der Ravensburger Altstadt war eine Spende der Ravensburger Rotarier. Weltweit zählt Rotary International 1,2 Millionen Mitglieder in 166 Ländern.