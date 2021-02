Frauennetzwerk fordert Parität in Parlamenten mit Kurzfilm

„Die Hälfte der Macht den Frauen. Jetzt!“ So endet ein kurzer Videoclip, den die Fraueninitiative BoRa, ein Netzwerk von Kommunalpolitikerinnen aus dem Landkreis Ravensburg und dem Bodenseekreis, herausgibt.

Im Wahljahr 2021 wollen die Politikerinnen aus den Kreistagen, Gemeinde- und Ortschaftsräten darauf hinweisen, dass in den verschiedenen Parlamenten in der Bundesrepublik noch lange keine Parität herrscht. Sie berufen sich auf den Grundgesetzartikel 3, in dem es im zweiten Absatz heißt: „Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ Von diesem demokratischen Grundsatz sei die Bundesrepublik allerdings noch weit entfernt, betonen die BoRa-Frauen.

Das Drehbuch für ihren 80 Sekunden langen Film haben sie gemeinsam mit der Regisseurin Hannah Rech und der Schauspielerin Jutta Klawuhn entwickelt. Letztere leiht dem Streifen auch ihre Stimme. Da die geltenden Abstandsregeln einen regulären Kinobetrieb derzeit nicht vorsehen, wird der Spot zur Wahl in den sozialen Netzwerken geteilt. Außerdem ist er auf der BoRa-Homepage www.bora-frauenpolitik.de eingestellt.