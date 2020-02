Frauenhausnotruf sucht freiwillige Mitarbeiterinnen

Allein durch das freiwillige Engagement von derzeit 25 Frauen kann das Notruftelefon des Frauen- und Kinderschutzhauses Ravensburg besetzt werden. Damit Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, auch in Zukunft Hilfe in Anspruch nehmen können, braucht das Notrufteam Verstärkung. Dies teilt der Verein Frauen und Kinder in Not mit.

Mitarbeit im Notruf heißt demnach, einmal im Monat einen Dienst mit dem Handy von zuhause aus zu übernehmen, entweder am Abend unter der Woche oder am Wochenende und an Feiertagen. Wichtige Voraussetzungen für eine Mitarbeit sind laut Mitteilung Verschwiegenheit, psychische Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit. Monatliche Gruppentreffen zum Austausch, Fortbildungen und Supervision werden angeboten, Fahrkosten werden erstattet. Für Frauen, die an einer Mitarbeit im Notruf interessiert sind, findet am Dienstag, 3. März, um 19 Uhr in der Römerstraße 4 in Ravensburg ein Infoabend statt.

Eine ausführliche Schulung der neuen Mitarbeiterinnen erfolgt an vier Abendterminen (10. März, 16. März, 19. März, 24. März) sowie am Samstagvormittag, 14. März. Die Teilnahme an der angebotenen Schulung ist Voraussetzung für eine freiwillige Mitarbeit. Erwünscht ist die Bereitschaft für mindestens ein Jahr regelmäßig Dienste zu übernehmen.