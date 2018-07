Frauen verletzten sich bei Autounfall

Zwei leicht verletzte Personen sowie Sachschaden von circa 5000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Montag gegen 7 Uhr in der Stadionstaße gefordert. Eine 29-jährige Autofahrerin hatte laut Polizeibericht zu spät erkannt, dass eine 39-Jährige mit ihrem Pkw nach links in die Brühlstraße abbiegen wollte und prallte gegen deren Fahrzeugheck. Die durch die Kollision leicht verletzten Frauen mussten von hinzugerufenen Rettungssanitätern zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.