Frauen- und Kinderschutzhaus bleibt bitternötig

„Unser Verein ist offensichtlich in der Mitte der sozialen Landschaft und deren Wahrnehmung angekommen“: Dieses Zitat im Jahresbericht des Ravensburger Vereins Frauen und Kinder in Not lässt aufhorchen.

In der Tat ist Prävention und Hilfe für Opfer häuslicher Gewalt – und dies sind in erdrückender Mehrzahl Frauen und Kinder – inzwischen als Aufgabe anerkannt und geachtet. Doch leider hat sich damit nichts daran geändert, dass das Frauen- Kinderschutzhaus sowie die Beratungsstelle und Interventionsarbeit weiterhin bitter nötig sind. Das belegen die bei der Jahreshauptversammlung vorgelegten Zahlen und Fakten. Und das wird erschreckend klar im Hinblick auf entsprechende Bluttaten in jüngster Zeit – sei es Ravensburg, Hosskirch oder in Untereschach.

33 Frauen und ihre 48 Kinder erhielten Schutz und Unterkunft in der Einrichtung des Ravensburger Vereins, wie die beiden hauptamtlichen Fachkräfte Roswitha Elben-Zwirner und Petra Lutz berichteten. Aufgrund der hohen Auslastung des Hauses konnten 82 Frauen nicht aufgenommen werden, jedoch nur teilweise an andere Frauenhäuser weitervermittelt werden. Mit der Anmietung einer weiteren Wohnung durch den Verein konnte der Engpass ein bisschen gemildert werden. Der „dichte“ Wohnungsmarkt im Schussental erschwert es gerade Frauen in solchen Notsituationen, eine eigene Bleibe zu finden. Deshalb kann sich der nur als Interimslösung gedachte Aufenthalt im Frauenhaus schon mal nahezu ein Jahr hinziehen.

Hohe Anforderungenan Rufbereitschaft

Psychosoziale Beratung für die mit meist vielfältigen Problemen belasteten Frauen und der Notruf gehören unabdingbar zur Frauenhausarbeit dazu. Die 24-stündige Rufbereitschaft unter der Nummer 0751/23323 ist nur mit einem Team von 35 Ehrenamtlichen zu gewährleisten. „Ein häufig voll belegtes Haus, vermehrte Anfragen von Flüchtlingsfrauen sowie Einsätze bei besonderen Problemlagen stellten hohe Anforderungen an die Rufbereitschaft“, steht im Jahresbericht. Neue Freiwillige, die unter der Anleitung von Ursel Kuhn-Zerer sorgfältig auf diese heikle Aufgabe vorbereitet werden, sind stets willkommen.

Den Kindern im Frauenhaus und bei der Interventionsarbeit – möglichst zeitnah nach einem Polizeieinsatz gegen Gewalttäter – gilt das besondere Augenmerk. Dagmar Lodziato-Haider und Christine Tittel, unterstützt durch eine männliche Fachkraft und eine Kunsttherapeutin, kümmern sich um diese sensiblen Aufgaben. Ein neu geschaffener Werkraum im Frauenhaus bietet die Möglichkeit, dass Kinder und Jugendliche ihre oftmals traumatisierenden Gewalterfahrungen besser verarbeiten können. Auch im Kreis Ravensburg gibt es jedoch weitaus mehr Kinder, die von (häuslicher) Gewalt betroffen sind. Um hier wirksamere Präventionsarbeit leisten zu können, haben die Fachfrauen des Vereins noch ein neues Projekt gestartet: Sie wollen Erzieherinnen und Lehrkräfte mit gezielter Info sensibilisieren. Uwe Stürmer, an führender Stelle der Ravensburger Polizei in diesem Aufgabenfeld besonders engagiert, spendete dafür als Gast der Jahreshauptversammlung großes Lob.

Gerade in der Interventionsarbeit – die der Ravensburger Frauenhausverein modellhaft aufgebaut hat – klappt die Zusammenarbeit zwischen dem psychologisch-sozialarbeiterischen Ansatz und der Strafverfolgung durch Polizei und Staatsanwaltschaft besonders gut. 83 Frauen und zehn Kinder im gesamten Landkreis Ravensburg wurden möglichst rasch nach einem Polizeieinsatz betreut. 40 Prozent davon waren Migrantinnen.

Damit es möglichst nicht zum Äußersten – einer blutigen Gewalttat oder einer quälend langen Leidenszeit – kommt, will die Frauenberatungsstelle Präventionsarbeit leisten. „In 837 Beratungsgesprächen wurde mit und für 217 Frauen nach Auswegen gesucht“, bilanzierte deren Leiterin Elvira Birk.

Bleiben die lästigen Finanzen, muss der Verein doch jährlich gut 400.000 Euro ausgeben, rund 80 Prozent davon für nunmehr 4,7 Personalstellen. Dank langjährigen Einsatzes kann über Tagessätze und Zuschüsse endlich ein sicherer Grundstock über öffentliche Mittel finanziert werden. Bleibt trotzdem ein Anteil von nahezu 20 Prozent, der über Spenden, Bußgelder und Benefizaktionen zu erwirtschaften ist. Die scheidende Vorsitzende Christina Herzer hat großen Einsatz und viel Herzblut in die Finanzaquise investiert. Sie zeigte sich erleichtert, dass sie ihrer Nachfolgerin Marion Habermann einen diesbezüglich wohlbestellten Verein übergeben konnte – und ein Team an Haupt- und Ehrenamtlichen, das auch schwierigste Aufgaben mit positiver Energie angeht.