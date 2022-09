Frauen-Regionenliga: TSV Grünkraut holt ersten Zähler der Saison

Der TSV Grünkraut ist mit einem 1:1-Unentschieden vom Auswärtsspiel bei der SGM Aitrach/Tannheim zurückgekehrt. Aus der Sicht der Oberschwaben war es ein ärgerliches Resultat.

SGM TSV Aitrach/SV Tannheim – TSV Grünkraut 1:1 (0:0). – Tore: 0:1 Magdalena Fricker (61.), 1:1 Lisa Natterer (80.) – Trotz zahlreicher Torchancen der Grünkrauterinnen endete die erste Hälfte ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Nach der Halbzeitpause startete Grünkraut dann wieder sehr konzentriert und erzeugte viel Druck nach vorne. In der 61. Spielminute gelang Magdalena Fricker der verdiente Führungstreffer. Die Gäste dominierten das Spiel, aber kassierten in der 80. Minute durch einen Freistoß den 1:1 Ausgleichstreffer. Keiner der beiden Mannschaften gelang es, in den letzten Minuten ein weiteres Tor zu erzielen und so endete das Spiel mit. Am kommenden Sonntag (11 Uhr) sind die Grünkrauter Damen zu Gast beim TSV Warthausen.