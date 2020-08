Frauen nähen Herzkissen für Brustkrebspatientinnen

Mit Liebe genäht: Das sind die 50 farbenfrohen Herzkissen, die Frauen der Kolpingsfamilie Ravensburg an das St. Elisabethen-Klinikum laut Pressemitteilung gespendet haben. Die Herzform der Kissen erfülle auch einen medizinischen Zweck. Das Herz werde bei Brustkrebspatientinnen unter die Achsel geklemmt und lindere dort nach einer Operation Narbenschmerzen und Lymphschwellungen. Außerdem entlaste das Kissen das Gewebe beim Liegen und könne beim Autofahren zum Schutz der Druckstelle unter dem Gurt verwendet werden. „Natürlich soll die Herzform des Kissens auch etwas Trost und Hoffnung spenden und ein Zeichen unserer Anteilnahme sein“, erklärt Regina Hartinger von der Krebsberatungsstelle der OSK. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung von Frauen in Deutschland. Nach einer Erhebung des Robert-Koch-Instituts erkrankt jede achte Frau im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Auch Männer trifft die Erkrankung, allerdings äußerst selten. Die herzförmigen Kissen würden auch an schwerkranke Menschen in der Palliativstation verschenkt. Die Freude über den kleinen Seelentröster mit der persönlichen Nachricht sei jedes Mal sehr groß. Betroffene, Angehörige und Interessierte können sich in der Krebsberatungsstelle der Oberschwabenklinik in Ravensburg und Wangen professionell beraten lassen. Termine können per E-Mail an krebsberatung@oberschwabenklinik.de vereinbart werden. Foto: Oberschwabenklinik