Frau wird in Ravensburg von Handtaschendieben überfallen

Zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren haben am Montag um kurz nach 16 Uhr einer 66 Jahre alten Frau in der Schwanenstraße in Ravensburg die Handtasche gestohlen. Die Verdächtigen konnten kurz darauf von der Polizei festgenommen werden.

Die Frau war laut Pressemitteilung der Polizei zu Fuß auf der Meersburger Brücke in Richtung Weststadt unterwegs, als ihr die beiden Männer die Handtasche entrissen und davonrannten. Zwar versuchte die Frau noch, den beiden Tatverdächtigen zu Fuß zu folgen. Allerdings stürzte sie beim Versuch, ihr Handtasche zurückzuholen und verletzte sich dabei leicht.

Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Eine sofort alarmierte Polizeistreife konnte die beiden Tatverdächtigen jedoch anhand der Personenbeschreibung bereits kurz nach der Tat in der Nähe des Tatorts ausfindig machen und festnehmen. Bei der Festnahme hatte einer der Männer persönliche Gegenstände des Opfers bei sich, heißt es in dem Bericht der Polizei weiter.

Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen sei der 17-Jährige an eine Betreuerin übergeben worden, der Ältere wurde frei gelassen. Das Kriminalkommissariat Ravensburg ermittelt in dem Fall wegen des Verdachts des Raubes.