Frau wird bei Unfall leicht verletzt

Eine Verletzte und ein Schaden in Höhe von rund 22 000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Sonntag in der Schlierer Straße kam.

Wie die Ravensburger Polizei berichtet, wollte die 50 Jahre alte Fahrerin eines Mini von der Hohbeinstraße kommend nach links in Richtung Innenstadt fahren. Beim Einbiegen in die Schlierer Straße übersah sie einen 68-jährigen Mercedes-Fahrer, der nach Schlier unterwegs war.

Die 67 Jahre alte Beifahrerin im Mercedes erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. An dem Mercedes-Benz entstand ein Totalschaden, der Wagen musste abgeschleppt werden.