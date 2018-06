Frau will mit 3,8 Promille fahren

Das Polizeirevier Ravensburg ist am Dienstag gegen 11.30 Uhr über eine sichtlich betrunkene Frau in der Jahnstraße informiert worden, die in ihrem Auto saß und kurz davor war loszufahren. Die Beamten konnten die Frau laut Bericht noch antreffen, der durchgeführte Atemalkoholtest ergab rund 3,8 Promille. Im Krankenhaus wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Da der 55-Jährigen nachgewiesen werden konnte, dass sie alkoholisiert gefahren ist, wurde ihr der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Sie hat sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten.