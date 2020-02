Frau verliert während der Autofahrt das Bewusstsein und kracht gegen eine Laterne

Während der Fahrt in der Bleicherstraße in Ravensburg hat am Dienstag um kurz vor 18 Uhr eine Autofahrerin das Bewusstsein verloren. Der Wagen krachte daraufhin erst wuchtig gegen eine Straßenlaterne und im Anschluss gegen ein Werbeschild, so die Polizei.

Die Straßenlaterne wurde durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie brach und auf der Straße zum Liegen kam. Die 46 Jahre alte Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. An ihrem Daimler entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro. Der Schaden an der Laterne und dem Werbeschild wird auf jeweils 5000 Euro geschätzt.