Frau tötet Lebensgefährten, weil sie ihn für Jesus hält: Nicht schuldfähig

Das Landgericht Ravensburg hat am Dienstag gegen eine 52-jährige Frau, die Anfang August ihren Lebensgefährten in einer Wangener erstochen haben soll, ein Urteil gefällt: Die Schwurgerichtskammer ordnete die Unterbringung der Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Nach Ansicht der Schwurgerichtskammer war die Angeklagte zur Tatzeit wahnbedingt schuldunfähig. Sie hörte demnach imperative Stimmen beziehungsweise handelte aus einem Zwang heraus.

Der Prozess fand großteils hinter verschlossenen Türen statt. Öffentlich war hingegen die Verlesung der Anklage. Danach hatte die Frau ihren Lebensgefährten mit mindestens 73 Messerstichen getötet. Die Staatsanwaltschaft warf ihr Totschlag vor. Weil sie zum Zeitpunkt der Tat unter einer schweren Psychose gelitten haben soll, sei die Schuldfähigkeit aufgehoben.

In einem krankheitsbedingten Wahn habe sie nach Angaben der Staatsanwaltschaft ihr Opfer für Jesus gehalten und gedacht, Gott habe ihr befohlen, ihn zu töten. Weil die Frau aufgrund ihrer psychischen Erkrankung für die Allgemeinheit gefährlich sei, sprach sich die Staatsanwaltschaft bereits am Morgen für eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus aus.

Die Verteidigung kündigte an, dass sich die Angeklagte zur Person und zur Sache äußern werde. Sie beantragte den Ausschluss der Öffentlichkeit. Weil die intime Krankheitsgeschichte der Angeklagten einen wesentlichen Teil der Verhandlungen ausmachen werde, bewilligte das Gericht den Antrag der Verteidigung.

Der Prozess war ursprünglich auf drei Verhandlungstage angesetzt worden.

