Eine heruntergefallene Flasche war Angaben der Verursacherin zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 19 Uhr in der Federburgstraße in Ravensburg.

Die 20-jährige Fiat-Lenkerin streifte, abgelenkt durch die Flasche in ihrem Fußraum, einen geparkten VW Touran. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro, verletzt wurde niemand.