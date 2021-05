Frau stößt 71-Jährigen die Treppe runter

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Polizeirevier Ravensburg gegen eine 34-jährige Frau eingeleitet, nachdem diese am Sonntag gegen 21 Uhr einen 71-jährigen Mann im Streit eine Treppe hinuntergestoßen hat.

In der Oberen Burachstraße in Ravensburg waren zunächst mehreren Personen in einen verbalen Streit geraten, in dessen Verlauf die 34-jährige Tatverdächtige den Senior stieß. Dieser fiel eine angrenzende Treppe hinunter und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Weil sich der 31-jährige Lebensgefährte der Tatverdächtigen zunehmend aggressiv gegenüber den Beamten verhielt und im Anschluss an der Wohnanschrift randalierte, musste er die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen.

Die Polizei ermittelt derzeit zu den näheren Hintergründen des Streits. Die 34-Jährige muss indes mit einer Strafanzeige rechnen.