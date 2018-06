Frau schlägt Mann Aschenbecher auf den Kopf

Leichte Blessuren haben zwei Männer bei einer Auseinandersetzung am Dienstag gegen 19.30 Uhr in einem Haus am Marienplatz davongetragen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 22-jähriger betrunkener Mann streit mit einem 25-Jährigen und einer 32-jährigen Frau angefangen. Im Verlauf sollen sich die beiden Männer geschlagen haben. Als sich die Frau einmischte, soll diese mit einem Aschenbecher dem 22-Jährigen einen Schlag gegen den Kopf versetzt haben. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Vorfall dauern an.