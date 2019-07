Frau ruft erst Schlüsseldienst dann Polizei

Erst als es zu spät war, hat eine 49-Jährige bemerkt, dass sie ihren Wohnungsschlüssel nicht dabei hatte. Da hatte sie aber schon die Wohnungstür zugezogen und stand im Treppen Haus. Deshalb suchte sie, wie es im Polizeibericht weiter heißt, im Internet nach Schlüsseldiensten auf einer entsprechenden Vergleichsseite.

Nachdem sie sich für einen Dienst entschieden hatte, rief sie dort an, woraufhin auch bald zwei junge Männer so um die 25 Jahre bei der Frau eintrafen, heißt es im Polizeibericht weiter. Mit einem Stück Hartplastik öffneten die beiden die ins Schloss gefallene Tür in kürzester Zeit und verlangten für diese Dienstleistung 250 Euro.

Das überschreitet den gängigen Pauschalpreis für Türöffnungen an Werktagen bis 18 Uhr in Ravensburg deutlich, schreiben die Beamten. Die Frau erstattete Anzeige. Nun läuft gegen die beiden Männer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Wucher.