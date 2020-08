Frau rastet aus und beißt Mitbewohner und sich selbst

Eine 29-jährige Frau hat in der Mühlbruckstraße in Ravensburg am späten Donnerstagabend völlig die Beherrschung verloren. Wie die Polizei berichtet, wurde sie in eine Fachklinik gebracht.

Den Tag über hatte die Frau offensichtlich Alkohol und Drogen konsumiert, was dazu führte, dass sie am Abend einem Hausmitbewohner in den Unterarm biss. Danach schloss sie sich in ein Zimmer ein und öffnete der Polizei erst nach mehrfachen Aufforderungen. Um drohende Angriffe auf die Einsatzkräfte zu verhindern, legten die Beamten der 29-Jährigen Handschellen an. Die 29-Jährige leistete heftigen Widerstand. Dabei wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Als die Frau gefesselt war begann sie damit, sich selbst zu beißen. Erst eine zweite Fesselung verhinderte weitere Verletzungen. Wegen ihres Zustandes brachte sie der Rettungsdienst in eine Fachklinik. Laut Polizeibericht hatte sie zur Tatzeit 2,04 Promille Alkohol in der Atemluft. In ihrem Zimmer fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel und einen Joint. Das Polizeirevier Ravensburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eines Betäubungsmitteldelikts gegen die 29-Jährige eingeleitet.