Frau nach Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall an der Kreuzung Brühlstraße und Deisenfangstraße in Ravensburg ist am Montagabend gegen 21 Uhr eine Autofahrerin leicht verletzt worden.

Die Fahrerin wollte vom Schlegelwinkel in die Deisenfangstraße fahren, als sie einem 27 Jahre alten VW-Fahrer, der von der Stadionstraße in Richtung Brühlstraße unterwegs war, die Vorfahrt nahm, berichtet die Polizei. Nach der Kollision der beiden Wagen brachte ein Rettungsdienst die 48-Jährige in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden an beiden Autos wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.