Frau nach Streit mit Partner in polizeilicher Arrestzelle

Nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten hat eine 46 Jahre alte Frau die Nacht in einer polizeilichen Gewahrsamszelle verbracht. Die deutlich alkoholisierte 46-Jährige war trotz eines Hausverbots zur Wohnanschrift ihres Partners gekommen und war dort mit ihm lautstark in Streit geraten. Aufgrund der Tatsache, dass sie erheblich betrunken und mit weiteren Streitereien an der Örtlichkeit zu rechnen war, nahm die Polizei die Frau in Gewahrsam. Auf sie kommt laut Polizei nun die Kostenrechnung für die Übernachtung und eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs zu.