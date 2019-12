Frau missachtet Vorfahrt des Radfahrers

Offensichtlich unverletzt ist ein 44-jähriger Radfahrer geblieben, der am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr in einem Verkehrsunfall in der Ravensburger Nikolausstraße verwickelt war. Eine 63-Jährige Autofahrerin, die von der Straße „Im Andermannsberg“ kommend nach links in die Nikolausstraße einbog, missachtete die Vorfahrt des 44-Jährigen. Der prallte mit seinem Rennrad gegen die Autofront und stürzte auf die Fahrbahn.