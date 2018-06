Frau legt Feuer in der Sparda-Bank

Die Polizei ermittelt gegen eine bislang unbekannte Täterin, die Dienstagnacht, gegen 00.20 Uhr, ein Feuer in der Sparda- Bank in der Ravensburger Roßbachstraße gelegt hat. Die Brandstifterin zündete mitgebrachtes Papier im Vorraum der Bank an und verließ dann laut Polizeibericht den Brandort. Das Feuer erlosch allerdings von selbst und verursachte keinen größeren Schaden. Das abgebrannte Papier wurde erst am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr von einem Zeugen entdeckt.