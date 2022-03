Frau in Fotostudio sexuell belästigt

Eine Mitarbeiterin eines Ravensburger Fotostudios ist am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr körperlich angegangen und sexuell genötigt worden.

Ein 37 Jahre alte Tatverdächtiger wollte laut Polizei Passbilder fertigen lassen, sprach die 23-Jährige während des Fotografierens an und belästigte sie zunächst verbal. Als die Mitarbeiterin kein Interesse an dem Mann zeigte, drückte er sie nach derzeitigem Ermittlungstand erst in einen Sessel und anschließend gegen einen Schrank. Durch starke Gegenwehr gelang es der Frau, sich gegen ihren Angreifer zu wehren, der letztlich das Weite suchte. Die Frau wurde vorsichtshalber zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, während die Polizei die Ermittlungen nach dem flüchtigen Mann aufnahm.

Anhand der gefertigten Bilder identifizierten Ermittler der Kriminalpolizei schon nach kurzer Zeit den Tatverdächtigen. Es handelt sich bei dem 37-Jährigen und einen psychisch kranken Mann, der bereits in Vergangenheit mehrfach strafrechtlich mit verschiedensten Delikten in Erscheinung getreten und derzeit im forensischen Bereich einer Fachklinik untergebracht ist. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder in die Klinik zurückgebracht, wo er sich seither auf einer erhöht gesicherten Aufnahmestation befindet.