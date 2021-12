Frau fährt mit Fahrrad gegen Autos

Eine Pedelec-Fahrerin kollidierte am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr in der Ravensburger Zeppelinstraße mit zwei geparkten Autos.

Die 68-Jährige fuhr laut Pressemitteilung die Zeppelinstraße in Richtung Gartenstraße und geriet auf nassem Laub auf dem Gehweg ins Rutschen. In der Folge prallte die Frau gegen einen VW und einen Mercedes-Benz. Die Heckscheibe des Mercedes-Benz wurde dabei komplett beschädigt. Am VW wurde das vordere rechte Fahrzeugeck beschädigt. Das Pedelec blieb unbeschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.