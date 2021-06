Frau fährt in B 30-Baustelle

Eine 43 Jahre alte Autofahrerin ist in die derzeitige Baustelle auf der B 30 in Höhe Ravensburg-Nord gefahren und dort in einen Kieshaufen gefahren. Laut Pressemitteilung der Polizei war die Frau in Richtung Süden unterwegs und von der geänderten Verkehrsführung so verwirrt, dass sie in das Baustellengelände fuhr. Dort prallte sie gegen einen aufgeschütteten Kieshaufen. Ihr Ford erlitt einen Schaden von 4000 Euro und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Fahrerin blieb unverletzt.