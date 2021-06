Schaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro ist am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr bei einem Unfall in der Ravensburger Wilhelmstraße entstanden.

Eine 46 Jahre alte Renault-Fahrerin erkannte bei einem Fahrstreifenwechsel kurz vor der Einmündung in die Frauenstraße zu spät, dass ein vorausfahrender BMW erst langsam anfuhr und fuhr dem Wagen auf. Verletzt wurde niemand.