Frau fährt parkendes Auto an

Eine Autofahrerin hat am frühen Dienstagabend in der Ganterhofstraße in Ravensburg einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Renault Master übersehen. Sie stieß laut Polizeibericht mit dem Kleintransporter zusammen. Bei dem Unfall entstand an ihrem VW Lupo Totalschaden. Den Schaden an dem Kastenwagen beziffert die Polizei auf etwa 2000 Euro. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.