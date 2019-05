Frau fährt betrunken Auto

Rund 1,6 Promille hat ein Atemalkoholtest bei einer 27-jährigen Autofahrerin ergeben, die am Samstag gegen 5 Uhr in der Ravensburger Metzgerstraße durch Beamte des Polizeireviers Ravensburg kontrolliert wurde. Nach dem positiv verlaufenden Atemalkoholtest brachten die Polizisten die Frau in ein Krankenhaus, dort wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Ihr Führerschein wurde im Anschluss sichergestellt. Wegen einer Trunkenheitsfahrt muss sie sich nun verantworten.